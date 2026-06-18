ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１６日（日本時間１７日）、１次リーグＩ組とＪ組の各２試合が行われ、フランス（世界ランキング３位）はセネガル（同１５位）に快勝した。この試合を、フランス出身で元横浜Ｍ監督のモンバエルツ氏が分析する。（世界ランキングは１１日時点）モンバエルツの目フランスがＷ杯の初戦で黒星を喫したのは２００２年日韓大会まで遡り、その時の相手がセネガルだった。今回、その素晴らし