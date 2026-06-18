G1「第77回高松宮記念杯競輪」と並行開催の岸和田競輪ガールズG1「第4回パールカップ」は18日の3日目12Rで決勝戦が争われ（6番車で出場予定だった児玉碧衣は右足首捻挫により当日欠場のため6車立て）、佐藤水菜（27＝神奈川・114期）が豪快に捲って1着。3連勝パーフェクトで大会連覇＆7連続G1制覇を達成した。2着に仲沢春香、3着は久米詩が入って3連単＜1＞＜2＞＜3＞は1140円（5番人気）。