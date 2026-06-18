「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が18日、Xを更新。若年層のテレビ離れに警鐘を鳴らした。朝日新聞が「テレビ離れ加速、20代は7割・30代は6割がほぼ見ずNHK調査」との見出しで若年層のメディア離れを伝えた。ひろゆき氏は当該記事を引用した上で「テレビ、ラジオ、新聞は自分の興味のない話題や、自分のスタンスと違う意見も載っている」と書き出した。その上で「無意識のうちに自分の意見は他