【FIFAワールドカップ2026】ウズベキスタン代表 1ー3 コロンビア代表（日本時間6月18日／メキシコシティ・スタジアム）【映像】「ウズベクの1mm」歴史的ゴールの瞬間FIFAワールドカップに初出場中のウズベキスタンに、大会初ゴールが生まれた。歴史的な一撃に、ファンが歓喜している。日本時間6月18日にFIFAワールドカップ2026のグループKの第1節が行われ、ウズベキスタンとコロンビアが対戦。ウズベキスタンは3失点を喫して敗