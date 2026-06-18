アメリカ軍基地に違法に侵入したなどの罪に問われている大手商社の元社員の男に、執行猶予付きの有罪判決です。大手商社の元社員水野圭隆被告は去年10月、神奈川県にあるアメリカ海軍横須賀基地に正当な理由なく侵入した罪などに問われています。これまでの初公判で、水野被告は過去に米軍に入ろうとしたもののセキュリティーシステムの強化で叶わず、その後、アメリカ政府と防衛装備品の仕事をするようになったということで「基地