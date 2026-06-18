元テレビ朝日社員の玉川徹氏は18日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。「転倒」で亡くなる人が増えていることを特集したパネル企画で、自身も最近ひょんなことから転倒し、「骨折とかではないがまだ手が痛い」と明かした。自身がたしなむスキーでは、近年ヘルメット着用のスキーヤーが多いと明かし、普段の外出時にもヘルメットをかぶることに、まんざらでもない心境を明かした。この日の放送では