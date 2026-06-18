物価高の中、せっかく買い物をするならお得に済ませたいもの。クーポンやキャンペーンをうまく活用すれば、買い物を楽しみながら家計を守ることができるかもしれません。All About編集部がピックアップした“今週末のキャンペーン情報”を5つ紹介します！1：ケンタッキーフライドチキン全国のケンタッキーフライドチキン店舗にて、6月19日から6月21日の3日間限定で「父の日バーレル」を販売します。「オリジナルチキン」7ピースと