仮想世界の生き物「ポケモン」を読み解いた図鑑が、今度は現実世界の生き物たちの研究を後押しします。株式会社ポケモンは6月18日、書籍「ポケモン生態図鑑」の印税から2000万円を、動物の研究を支援する基金に寄付すると発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「ポケモン生態図鑑」は、ゲームやアニメでおなじみのポケモンたちを、現実の生き物を調べる学問の視点から読み解く図鑑です。たとえば「