歌手の中森明菜さん（60）がインスタグラムを更新し、7月1日にリリースされる10年ぶりのニューシングル「ごめんと、すきと、」のミュージックビデオ（MV）を一部公開した。【写真】「やっぱり綺麗」ワンピース姿で微笑む60歳の中森明菜公開された映像では、柔らかな木漏れ日の中、中森明菜さんが薄いベージュのワンピースを身にまとい、可憐な花束を抱えて微笑む姿が映し出されている。楽曲のサビと思われる「言えないまま願い言