中国広核集団（中広核）の格爾木（ゴルムド）350メガワット（MW）太陽熱発電実証プロジェクトが6月16日、青海省格爾木市の烏図美仁太陽光・太陽熱発電パークで着工した。科技日報が伝えた。同プロジェクトは、世界最大の単体蓄熱容量と最大の集熱ミラー面積を有する太陽熱発電所として、溶融塩タワー型とトラフ型を組み合わせた技術ルートを採用し、中広核が独自開発した開口幅世界最大の8．6メートル太陽熱溶融塩トラフ型集熱器の