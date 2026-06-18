上白石萌音が、オリジナルアルバム『bouquet』を9月9日にリリース。同アルバムの収録曲全10曲のうち2曲の情報が公開された。 （関連：『超いきものがかりフェス』Day1で分かち合った20年分の宝物槇原敬之やJUJU、上白石萌音らとこの日限りのコラボも） アルバムに収録される楽曲は、それぞれ“花”をモチーフに制作中。収録曲の「Trophy」は、『勝利・栄光・栄誉』という花言葉を持つ月桂樹をモチーフに