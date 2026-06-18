乃木坂46の小川彩と柴田柚菜が、7月23日にZOZOマリンスタジアムにて行われる千葉ロッテマリーンズと東北楽天ゴールデンイーグルスの試合に来場する。 （関連：乃木坂46、新体制の夏へ42ndシングルで見えた新体制の布陣、5期生 一ノ瀬美空が初センターで担う覚悟） 当日は、夏のスペシャルイベント『BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ』を開催。2人はスペシャルリポータ