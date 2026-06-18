4回のマウンドで落差と球速差の大きい魔球を披露した【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのレイズ戦に先発登板し、今季最速タイの101.0マイル（約162.5キロ）を計測するなど今季7勝目を挙げた。この試合で投じた落差と球速差の大きいカーブを「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏が自身のX（旧ツイッタ