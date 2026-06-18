現在、世界中で大きな盛り上がりを見せている北中米ワールドカップ。そのトピックの１つがアジア勢の躍進だ。日本時間６月17日に開催されたI組の１節で、イラクが怪物アーリング・ハーランドを擁するノルウェーに１−４で敗れるまで無敗をキープ。日本も激闘の末にオランダと２−２で引き分けるなど、際立つ粘り強さを見せた。２節でも打倒ヨーロッパ勢や南米勢が期待されるなか、あらゆる独自の序列を紹介している海外サイ