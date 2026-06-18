東京市場まとめ 1.概況 日経平均は261円高の70,163円と続伸して取引を開始しました。序盤から上げ幅を拡大する展開となった日経平均は、早々に71,000円台まで上昇すると、10時14分に1,496円高の71,398円をつけ、取引時間中の最高値を更新しました。午前の終値は1,150円高の71,052円となりました。後場は寄付きで上げ幅を縮小したものの、総じて高値圏での推移となりました。半導体関連銘柄が支えた日経平均は、最終的に1,151円高