近年、“日本各地”でクマの目撃情報や人的被害が報告されます。6月上旬には、神戸市の山林で、初めてクマの出没が確認されたということです。 ＜画像を見る＞過去の九州での「クマ捕獲記事」など 環境省のまとめでは、昨年度はクマの出没が全国で5万件を超えました。これはそれまで最多だった2023年度の2倍に上ります。 “日本各地”の中で「クマはいない」とされる地域があります。それが九州です。 本当に、九州にクマはい