先天性の染色体異常による「性分化疾患」を公表したユーチューバー青木歌音（33）が18日、Xを更新。高騰するトレーディングカード「ポケモンカード」のコレクションについてつづった。青木は「一生後悔しても仕切れない事があって」と切り出し、「psa10のひかるミュウを5枚保有してたんですが3年前に2枚手放してしまったんです」と、過去に自身が保有していた、真贋や状態評価の鑑定で最高ランクが付けられたカードについてつい