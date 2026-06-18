愛知県一宮市で、妊婦が車にはねられ死亡した事故の裁判で18日、被告の女に実刑判決が言い渡されました。判決では事故後に帝王切開でうまれ、重い脳障害を負った娘のことも考慮されました。去年5月、一宮市で妊娠9か月だった研谷沙也香さん(当時31)が車にはねられて死亡した事故では、帝王切開で生まれた娘の日七未ちゃんも重い脳障害を負いました。児野尚子被告(50)は、沙也香さんへの過失運転致死の罪で起訴された一方、胎