漫才とコントの二刀流日本一を決める「ダブルインパクト2026」の決勝進出8組が17日、都内で発表された。第2回大会からのルール変更に対し、ネット上で一部不満の声が上がった。決勝戦ファーストステージでは漫才かコント、どちらをやるか各出場者が選択でき、上位5組がセカンドステージへ進出。下位3組はその時点で敗退となる。昨年の第1回大会はファイナリスト全組が点数に関係なく漫才とコント、両方を披露していた。Xでは「ダ