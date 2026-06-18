６月２０日の東京４Ｒ・２歳新馬（牝馬限定、芝１４００メートル）でデビューするルークウォーム（牝２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父トゥーダーンホット）は、いかにも初戦向きな印象だ。父は現役時代、１９年のサセックスＳなど芝のマイル以下の欧州Ｇ１を３勝している。美浦・坂路での最終追い切りは、僚馬を追走する形から５４秒３―１２秒５をマークして半馬身先着と小気味いい動きだった。手塚久調教師は「動きも含めて２歳