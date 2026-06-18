１８日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、デビューから同番組と同じ５０周年を迎えたシンガー・ソングライターの尾崎亜美（６９）が、夫でベーシストの小原礼（７４）とそろって出演。結婚式の驚きのエピソードを明かした。南沙織に「春の予感‐Ｉ’ｖｅｂｅｅｎｍｅｌｌｏｗ‐」、松田聖子に「天使のウィンク」「ボーイの季節」、杏里に「オリビアを聴きながら」、観月ありさに「伝説の少女」な