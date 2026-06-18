６月２１日の東京４Ｒ・芝１４００メートルでデビューするシュートザワークス（牡２歳、美浦・千葉直人厩舎、父インディチャンプ）は、２週連続で津村明秀騎手が追い切りに騎乗して併せ馬。１週前は美浦・Ｗコース、当週の芝コースでは鋭い伸びを見せて併入している。千葉調教師は「動くし、操作性は高い。体の使い方がしなやかになればもっと良くなる余地があって、先々が楽しみな馬。時計は出ているし、初戦から楽しみはある