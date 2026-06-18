部活動などをしている子どもたちにとって、これから先、気をつけたいのが熱中症です。 神村学園で、熱中症を予防するための特別授業がありました。 授業は食品メーカーの「味の素」が開き、「応援熱中症」の対策について学びました。 授業を受けたのは吹奏楽部の部員たちおよそ100人です。熱中症は運動中だけでなく、スポーツの応援や観戦中にも起きます。吹奏楽部は炎天下での演奏や応援に加え、演奏中