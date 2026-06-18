では、MBCのふるさと特派員から寄せられた話題を紹介します。 湧水町からです。 宙に浮くような洋服に、ミステリアスな人形たち。湧水町で町ゆかりの二人の作家の作品展が開かれました。 木彫作家の黒蕨壮さんの作品は、緻密な造形で存在感を放っています。 こちらは堀之内千恵子さんの人形。 貝を砕いた粉などを塗りこんで、慈悲深い表情にあふれています。 「すごく顔もいい。来てよかった」 撮影は霧島市のMB