【モデルプレス＝2026/06/18】ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」から、新作「香味野菜と豚肉の旨み 大盛カレー」が6月23日（火）から、「あさりの旨みとスパイスが効いた シーフードカレー」が7月7日（火）から、全国の沖縄県を除くファミリーマート約16,100店に登場する。あわせて、ファミマル担当者が選ぶ「ファミマル夏の推しカレー」も公開された。【写真】ファミマル“夏の推しカレー”発表◆新作カレー