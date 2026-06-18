【モデルプレス＝2026/06/18】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）が6月18日、東京・シティホール＆ギャラリー五反田で開催された世界的オーディオブランド「EDIFIER」新CM発表会にゲストとして登壇。生活に欠かせないものを明かした。【写真】山崎賢人、人気アイドルのポーズを真似したクールショット◆山崎賢人、新CMに満足「すごくカッコよくオシャレ」同ブランドのアジアアンバサダーを務める山崎は、CMで着用し