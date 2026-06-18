【モデルプレス＝2026/06/18】女優の矢吹奈子が6月18日、自身のInstagramを更新。25歳の誕生日を迎えたことを報告し、海辺でのオフショットを披露した。【写真】25歳元韓国アイドル「スタイル抜群」と話題の美脚ショット◆矢吹奈子、誕生日に海辺ショット公開6月17日から18日にかけて放送されているラジオ「矢吹奈子のレコメン！」（毎週水曜22時〜／文化放送）の生放送中に誕生日を迎え、多くのファンやスタッフから祝福を受けて