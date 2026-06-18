メインシナリオ・・・直近の安値を断続的に更新しており、短期の下向きのトレンドが鮮明になっている。きょう、2月26日以来の安値水準となる113.81円まで一時下落しており、2月25日の安値113.53円を下抜けば、2月23日の安値112.70円を試す可能性がある。その水準を維持できないようなら、2月17日の安値111.91円、2月12日の安値111.78円、1月27日の安値111.75円が下値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、12日の高値114.76