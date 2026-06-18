長女への暴行容疑で逮捕され、その後釈放された巨人・阿部慎之助前監督の復帰を願うオンライン署名が13万筆を超えた。当初の目標だった巨人の本拠地・東京ドームの収容人数4万3500人を大きく上回る反響となった。【久保田龍雄／ライター】【写真】強敵・西武ライオンズとの交流戦を制した巨人の選手たち黒い霧事件阿部前監督のファンという理由だけでなく、家族関係の修復や再起を願う声もあったとみられるが、賛否を含めて大