俳優のクァク・シヤンが出演する韓国ドラマ『きっと☆うまくいくよ！』（全102話／2015年）が、あす19日より「KBS World」で放送される（月〜金 後3：35〜）。【場面ショット】キスシーンも…韓ドラ『きっと☆うまくいくよ！』同作は、運命のいたずらに翻弄（ほんろう）されながらも恋に料理に奮闘する若者たちのラブストーリー。主人公ガウンを巡る三角関係、出生の秘密や偽装結婚など複雑に絡み合う人間関係を描く。自分の