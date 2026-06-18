日本代表、チュニジア戦まで、あと3日に迫ってきました。 三宅正治キャスター：チュニジア戦へ向けた練習に、久保建英選手は参加せずということだったんですが、日本サッカー協会は、久保選手がMRI検査を受け、 左ひざの負傷が認められたことを明らかにしました。 榎並大二郎キャスター：正式にけがについて発表したわけですね 。三宅正治キャスター：ただ、診断名や全治までの期間などは明らかにしませんでした。