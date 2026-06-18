記者会見する市民団体事務局の岸直人さん（右）ら＝18日午後、広島市市民団体「教科書問題を考える市民ネットワーク・ひろしま」などは18日、広島市内で記者会見し、沖縄県名護市辺野古沖の船転覆事故を巡り、生徒が死亡した同志社国際高（京都府）の学習内容が政治的中立に反すると認定した文部科学省に撤回を求める要請書と署名を提出すると発表した。要請書は、今回の認定は教育基本法の立法趣旨を逸脱した教育内容への行政