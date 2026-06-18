韓国の歌手・女優のオム・ジョンファが１７日、自身のインスタグラムを更新し、５６歳とは思えない鍛えられた美しい肉体を披露した。オム・ジョンファはこの日、複数枚の写真とともに「Ｆｏｒｍｙｍｏｍ，お母さんの遅れた誕生日！大好きだよ、お母さん」とコメントを投稿。写真のオム・ジョンファは、海辺にある大きな岩をバックに水着姿で笑顔を見せていたり、家族でプールや食事を楽しんだりしている様子を公開した。