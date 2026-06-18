アメリカの利上げ観測が強まったことで円安が進行しています。アメリカのFRBは、トランプ大統領に指名されたウォーシュ新議長のもと初めての会合を開きました。政策金利は据え置きましたが、今後の金利見通しでは、年内の利上げを見込む参加者が大幅に増えました。FRB・ウォーシュ議長：物価の高止まりはアメリカ国民にとって負担となっている。物価の安定を実現する。年内の利上げ観測が強まるなか、円相場では日米の金利差の拡大