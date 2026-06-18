Ｊリーグは１８日、Ｊ２山形の相田健太郎代表取締社長とクラブに対して、いずれもけん責（始末書をとり、将来を戒める）の懲罰を決定したと発表した。クラブに対しては同種事案の再発防止を期すための実効性のある通報制度など必要な措置を実施の上、ガバナンスと内部統制の整備を依頼した。相田代表は今年２月２４日、クラブのオフィスで報道機関の担当記者に対して電話で極めて不適切な発言を行った。Ｊリーグはこの件につい