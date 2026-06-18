NHK大阪放送局の藤森康江新局長（58）が18日、同局で定例会見を行った。サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会について15日にNHK総合で生中継した1次リーグ日本−オランダ戦で、解説した本田圭佑（40）との名コンビが、SNSなどで話題沸騰中の実況担当でNHK大阪放送局所属の小宮山晃義アナウンサー（42）を称賛した。本田からの“ムチャぶり質問”にも、選手名や身長などを即座に、かつ的確に答え続けた小宮山アナ。藤森局長は