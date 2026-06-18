MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。6月15日（月）の放送では、ゲストとして登場したふぉ〜ゆ〜のメンバーが、“仲が良いアイドル”について尋ねられる一幕があった。【映像】ふぉ〜ゆ〜がアイドルトーク！凄いと思う先輩アイドルの名前も今回はゲストに、ふぉ〜ゆ〜の越岡裕貴＆松崎祐介とウエストランド・井口浩之が登場。MEGUM