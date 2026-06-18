【ネタバレが激しすぎるRPG最後の敵の正体は勇者の父!!?】 6月18日連載開始 □第1話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は6月18日、原作・みぬひのめ氏、漫画・篠房六郎氏によるマンガ「ネタバレが激しすぎるRPG最後の敵の正体は勇者の父!!?」の連載を「竹コミ！」にて開始した。 本作は、同名の人気フリーゲームのコミカライズ作品。物語の舞台は、国民が次々と失踪し、スライ