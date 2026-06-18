6月18日、名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、前田健滋朗氏と2026－27シーズンのリードアシスタントコーチ兼コーチ育成ディレクター契約を締結したことを発表した。 大阪府大阪市出身で35歳の前田氏は、北陸高校、東洋大学、早稲田大学大学院を経て指導者の道へ。2015年からトヨタ自動車アルバルク（現アルバルク東京）でAC、スカウティングコーチを務め、2018－19シ