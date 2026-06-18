日本バスケットボール協会は6月18日、「FIBA バスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window3に向けた日本代表（FIBAランキング22位）の第2次強化合宿にスタッフ、選手の追加招集があったことを発表した。 日本代表は同日より味の素ナショナルトレーニングセンターで第2次強化合宿を実施。追加招集された選手は7名で、比江島慎（宇都宮ブレックス）をはじめ、高島紳司、小川敦