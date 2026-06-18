井上和が、乃木坂46の中心メンバーとしてだけでなく、役者としても新たな勢いを見せ始めている。 参考：乃木坂46 井上和＆令和ロマン 松井ケムリ、『トイ・ストーリー5』新キャラの日本版声優に 井上は2022年に乃木坂46に加入した5期生メンバー。加入直後から5期生楽曲「絶望の一秒前」でセンターを務め、2023年には33rdシングル表題曲「おひとりさま天国」で初の表題曲センターに抜擢