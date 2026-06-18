さいか屋がこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を４１万７０００株（自己株式を除く発行済み株数の６．０１％）、または１億円としており、取得期間は６月１８日から８月３１日まで。株主への利益還元について、配当に加えて資本の状況に応じて自社株取得も選択肢としており、この方針に基づき実施するとしている。 出所：MINKABU PRESS