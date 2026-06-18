OPPOは、フラッグシップスマートフォン『OPPO Find X9 Ultra』を、7月8日より一部の販売チャネルにて順次販売を開始することを発表した。 【画像あり】アクセサリーを付けるとデジカメみたいに？商品外観 本製品は、Hasselbladと共同開発した5眼カメラシステムを搭載するフラッグシップモデル。世界初となる光学10倍×5,000万画素の超望遠カメラと、日本初となるデュアル2億画素カメラを搭載し、日本市場向け