１８日の東京株式市場で日経平均株価はロケットスタートで寄り後早々に上げ幅を１０００円以上に拡大。一時１５００円近い上昇で７万１３９８円まで上値を伸ばした。終値で初めて７万円の大台に乗せた。 大引けの日経平均株価は前営業日比１１５１円２４銭高の７万１０５３円４９銭と６日続伸。プライム市場の売買高概算は２３億４２４０万株、売買代金概算は１１兆８６９１億円。値上がり銘柄数は９３７、対して値下