『DAZN』は18日、同日をもって年間プランの「DAZN Soccer」の新規受付を停止することを発表した。「DAZN Soccer」はサッカー専門の視聴プランで、最初の3か月間が月額980円で以降は月額2600円となる総額2万6340円の年間プランとなっていた。しかし、1か月で解約できる月額980円のプランと誤認を生じさせている可能性が指摘されていた。『DAZN』は「このたび、DAZN Soccerのご案内および契約手続きの一部において、プラン内容や契約