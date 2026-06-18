鹿島アントラーズは18日、DF溝口修平が東京ヴェルディに期限付き移籍、MF舩橋佑が水戸ホーリーホックに期限付き移籍、DF松本遥翔がカターレ富山に育成型期限付き移籍することを発表した。3選手は26-27シーズンにおいて、鹿島と対戦するすべての公式戦に出場できない。各選手は鹿島、そして移籍先クラブを通じて以下のようにコメントしている。DF溝口修平■鹿島側「東京ヴェルディへ期限付き移籍することになりました。まず、今