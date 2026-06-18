栃木シティは18日、V・ファーレン長崎からDF照山颯人(25)を期限付き移籍で獲得したと発表した。期間は27年6月30日まで。長崎と対戦するすべての公式戦に出場できない。同選手はこれまで仙台、沼津、今治、いわき、V・ファーレン長崎に在籍。Jリーグ通算132試合に出場。今年の百年構想リーグにも13試合に出場した。クラブを通じ「チームの力になれるように全力で頑張ります。熱い声援よろしくお願いします」とコメントしてい