【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ニューヨークを拠点にクラシック音楽のソリストとして世界の檜舞台で活躍し、多ジャンルでの活躍も目覚ましいピアニストの角野隼斗が、2026年秋に日本で開催される『ルーヴル美術館展 ルネサンス』の展覧会テーマ曲「Forma」（読み：フォルマ）を手掛けることとなった。 ■新曲「Forma」を収録したアルバム『CHOPIN ORBIT アラカルト盤』発売決定 『ル}