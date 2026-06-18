【写真＆動画】木村拓哉のアーカイブ映像／近影ショット 木村拓哉の過去CM映像がInstagramで公開され、注目を集めている。 ■木村拓哉の過去CMアーカイブが公開 投稿したのは写真家の宮原夢画。「Muga Miyahara archive “Nikon 1” TVCM」とつづり、木村が出演したNikon（ニコン）のCM映像を公開した。 冒頭では、真っ白な空間に置かれた大きな「1」のオブジェの前に、木村が白ジャケットに白ハットを合わせ