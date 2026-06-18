三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典が自身のInstagramを更新し、短くカットしたニューヘアを披露した。 ■ヘアカットしてイメチェン！爽やかな短髪姿を公開 岩田は、理髪店のサインポールの絵文字を3個並べ、鮮やかなブルーとレッドのタータンチェック柄シャツを身に纏った最新のセルフィーを披露した。髪を立たせたスパイキーショートの岩田は、気品溢れる爽や